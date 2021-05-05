Набсовет Нацдепозитария предлагает новым главой правления Юдина

Наблюдательный совет ПАО "Национальный депозитарий Украины" (НДУ, Киев) из 14 кандидатов, подавшихся на конкурс на нового главу правления, отобрал Алексея Юдина, говорится в сообщении депозитария и регулятора – Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР).

"По результатам проведенного рейтингового голосования, наблюдательный совет среди 5 финалистов определил победителя конкурса на должность главы правления НДУ - Юдина Алексея Витальевича", – указала НКЦБФР.

Комиссия приветствовала завершение конкурса и поблагодарила наблюдательный совет за прозрачное его проведение и подведение объективных итогов.

Решение о назначении главы правления НДУ относится к компетенции собрания акционеров, и кандидатура Юдина будет вынесена на рассмотрение внеочередного собрания акционеров, которое состоится в ближайшее время, отмечается в сообщениях.

В них отсутствует другая информация о победителе конкурса. Два члена набсовета пока не ответили на запрос агентства "Интерфакс-Украина" с просьбой о дополнительных данных о кандидате.

Человек с такой фамилией и инициалами в конце 2009 года входил в ревизионную комиссию "Украинской биржи" как представитель KBC Securities.

Экс-министр финансов Александр Данилюк, возглавлявший набсовет НДУ до конца апреля, заявил в Facebook, что был против такого назначения и назвал отобранного претендента "карманным". Как утверждает Данилюк, Юдин работал в одном из инвестбанков Великобритании, его английский несовершенный, а его кандидатуру продвигала НКЦБФР.

В то же время директор по развитию бизнеса "Украинской биржи" Алексей Сухоруков позитивно оценил такой итог конкурса. "Если это тот Алексей Юдин, которого я знаю, то Нацдепозитарию конкретно повезло. UPD. Таки он", – написал Сухоруков в Facebook.

Пятилетние полномочия действующего главы правления НДУ Миндаугаса Бакаса истекают в июле этого года. Конкурс на нового руководителя был объявлен в марте.

Вместо Данилюка независимым членом набсовета НДУ в конце апреля был избран президент Профессиональной ассоциации участников рынков капитала и дерривативов (ПАРД) Алексей Кий. Помимо того в набсовет депозитария входят еще два независимых член – экс-правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом и член набсовета Ferrexpo Виталий Лисовенко и партнер Cornerstone Financial Group Виталий Милентьев, а также заместитель главы Нацбанка Украины Юрий Гелетий и член НКЦБФР Ярослав Шляхов.

Как сообщалось, 14 октября 2013 года вступил в силу новый закон о депозитарной системе, который предусматривает разделение расчетно-клиринговой функции и депозитарного учета, ранее совмещаемых коммерческим депозитарием - ВДЦБ - и его конкурентом - подконтрольным государству НДУ. Закон предусматривал создание единого Центрального депозитария на базе НДУ, хотя тот и уступал ВДЦБ по объемам обслуживаемых активов. На базе ВДЦБ был создан Расчетный центр (РЦ). Доля НБУ в РЦ составляет 77,7897%, а в НДУ - 25% акций.

Крупными акционерами Нацдепозитария являются государство в лице НКЦБФР – 25%, пенсионный фонд НБУ - 10,9399%, государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк – соответственно 25% "минус" 1 акция и 9,9903%.

НДУ в 2020 году увеличил доходы на 5,4% – до 77,84 млн грн, чистую прибыль – в 2,7 раза, до 7,93 млн грн.