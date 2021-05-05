В Одесской области перевернулась лодка с пограничниками, поиски одного военнослужащего продолжаются

В Одесской области во время патрулирования перевернулась лодка, в которой находились четверо военнослужащих ГПСУ

"Сегодня около 16 часов на озере Тудорово перевернулся катер, на котором патрулировали границу четверо военнослужащих Госпогранслужбы. Трое военнослужащих добрались до суши, один из них побратим фактически вытащил на себе. Все спасенные переохладились, один получил травму ног. Сейчас им оказывается необходимая помощь", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Поиски еще одного пограничника продолжаются. К поискам привлечены пограничники близлежащих подразделений, сотрудники сектора водной полиции Одесского районного управления, ГСЧС, рыбаки.

Также ведутся поиски с воздуха. Для этого привлечены вертолет Одесской авиаэскадрильи Госпогранслужбы. Работают водолазы ГСЧС.

Обстоятельства, при которых произошло ЧП, выясняются. Проинформированы органы прокуратуры и назначено служебное расследование.