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20:57 05.05.2021

Ощадбанк прекратил полномочия замглавы правления Барсукова

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Ощадбанк прекратил полномочия замглавы правления Барсукова

Государственный Ощадбанк (Киев) 30 апреля прекратил полномочия заместителя главы правления Анатолия Барсукова.

Согласно сообщению в системе НКЦБФР, Барсуков занимал соответствующую должность 7 лет.

Указывается, что на его место никто не назначен.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно статистике Нацбанка, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место в рейтинге (279,702 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Теги: #кадры #ощадбанк
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