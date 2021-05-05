Ощадбанк прекратил полномочия замглавы правления Барсукова

Государственный Ощадбанк (Киев) 30 апреля прекратил полномочия заместителя главы правления Анатолия Барсукова.

Согласно сообщению в системе НКЦБФР, Барсуков занимал соответствующую должность 7 лет.

Указывается, что на его место никто не назначен.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно статистике Нацбанка, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место в рейтинге (279,702 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.