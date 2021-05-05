Под Попасной в результате обстрела произошел пожар возле гражданского сектора

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в среду, 5 мая, провели обстрел в районе населенного пункта Попасная Луганской области, в результате которого начался пожар.

"Незаконные вооруженные формирования РФ осуществили выстрел противотанковой управляемой ракетой, который разорвалась вблизи гражданского сектора и вызвала локальный пожар, который мог вызвать разрушение объектов инфраструктуры", - сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Отмечается, что пострадавших среди гражданского населения нет. Пожар был локализован военнослужащими одной из механизированных бригад.

"Действия российских оккупантов в который раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и подвергает опасности гражданское население. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ", - подчеркивается в сообщении.