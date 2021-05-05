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20:43 05.05.2021

Главы МИД G7 призывают РФ полностью отвести стянутые к границе с Украиной войска

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Главы МИД G7 призывают РФ полностью отвести стянутые к границе с Украиной войска

России следует отвести от границ с Украиной все переброшенные туда войска, заявили в среду главы МИД стран G7.

"Крайне важно, чтобы Москва полностью отвела свои силы и приняла меры по снижению напряжённости", - говорится в части коммюнике министров, посвящённой Украине.

Кроме того, в G7, говоря о ситуации на востоке Украины, призвали "Россию и поддерживаемые ею военизированные формирования вернуться к соблюдению прекращения огня".

Главы МИД "группы семи" (G7) заявили о дестабилизирующих действиях России и нарушениях прав человека в стране.

"Мы глубоко обеспокоены сохранением негативной модели безответственного и дестабилизирующего поведения России. Это включает в себя наращивание российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму, ее злонамеренные действия, направленные на подрыв демократических систем других стран, злонамеренную киберактивность и использование дезинформации", - говорится в коммюнике.

Вместе с тем, страны "группы семи" (G7) выразили готовность развивать сотрудничество с Россией в решении региональных и глобальных кризисов.

"Мы продолжим вовлекать Россию в решение региональных кризисов и мировых вызовов, в частности в проблемы изменения климата, контроля за вооружениями, разоружения и нераспространения, а также мирного и устойчивого развития и защиты природы в Арктике", - говорится в итоговом документе встречи.

Участники встречи также высказались за более стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

"Мы подчеркиваем заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. В то же время мы продолжим наращивать совместные возможности, наши и наших партнеров для того, чтобы сдерживать поведение России, которое угрожает основанному на правилах международному порядку, в том числе в сфере кибербезопасности и распространения дезинформации", - говорится в документе.

Теги: #g7 #войска #украина #мир
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