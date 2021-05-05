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20:07 05.05.2021

Полиция проведет плановые учения в Киевской области 5-7 мая

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Полиция проведет плановые учения в Киевской области 5-7 мая

5-7 мая на территории Вышгородского, Броварского и Бориспольского районов Киевской области полиция отработает действия во время проведения специальных полицейских операций, сообщает пресс-служба МВД

"Просим жителей сохранять спокойствие! Учения проводятся с целью проверки готовности полицейских действовать в экстремальных ситуациях и совершенствования профессиональной подготовки, чтобы эффективно обеспечивать безопасность граждан", - сообщается в телеграм-канале МВД.

 

Теги: #учения #полиция
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