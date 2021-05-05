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20:03 05.05.2021

Занятия в школах Харькова возобновятся после праздников - секретарь горсовета

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Занятия в школах Харькова возобновятся после праздников - секретарь горсовета

Занятия в школах в обычном, не дистанционном, режиме возобновятся после праздников, заявил секретарь горсовета Игорь Терехов.

"С вхождением в "желтую" зону ряд ограничений будет снят, в том числе относительно учебы в школьных учреждениях. Я обсуждал этот вопрос с департаментом образования, и мы пришли к выводу, что наиболее целесообразно вернуть занятия в школах уже после праздников. Детсады будут работать в штатном режиме", - цитирует Терехова пресс-служба горсовета.

Он отметил, что информация об отмене других ограничений будет позже, после того, как мэрия получит решение областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Вместе с тем Терехов подчеркнул необходимость соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

"Несмотря на то, что мы улучшили статистику по заболеваемости, я все же призываю всех, как и раньше, соблюдать социальную дистанцию, а также масочный режим и в транспорте, и в помещениях, и на улице, потому что мы должны беречь друг друга", - сказал Терехов.

Ранее в среду Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о переводе с четверга, 6 мая Харьковской области из "красной" в "желтую" зону.

Теги: #харьков #школы
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