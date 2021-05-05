К сведению: о совместной пресс-конференции глав МИД Украины, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга

В пятницу, 7 мая, в 10:00 министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а также министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок (Stephanus Abraham Blok) вместе с вице-премьером - министром иностранных дел Бельгии Софи Вильмес (Sophie Wilmès) и министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном (Jean Asselborn) начнут совместную пресс-конференцию.

Средства массовой информации смогут принять участие и задать вопрос в онлайн-режиме.

Аккредитация для СМИ открыта до 9.00 7 мая и доступна по ссылке: https://forms.gle/9AB84RFZ4tevvayY7

Ссылка для участия в пресс конференции будет отправлена аккредитованным СМИ после закрытия аккредитации. Подключение будет осуществляться через платформу Zoom.