События

19:38 05.05.2021

К сведению: о совместной пресс-конференции глав МИД Украины, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга

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К сведению: о совместной пресс-конференции глав МИД Украины, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга

В пятницу, 7 мая, в 10:00 министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а также министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок (Stephanus Abraham Blok) вместе с вице-премьером - министром иностранных дел Бельгии Софи Вильмес (Sophie Wilmès) и министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном (Jean Asselborn) начнут совместную пресс-конференцию.

Средства массовой информации смогут принять участие и задать вопрос в онлайн-режиме.

Аккредитация для СМИ открыта до 9.00 7 мая и доступна по ссылке: https://forms.gle/9AB84RFZ4tevvayY7

Ссылка для участия в пресс конференции будет отправлена аккредитованным СМИ после закрытия аккредитации. Подключение будет осуществляться через платформу Zoom.

Теги: #анонс #украина
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