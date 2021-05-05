Центр предотвращения пандемий ВОЗ появится в Берлине осенью

Центр предотвращения пандемий Всемирной организации здравоохранения ВОЗ появится в Берлине осенью, сообщил в среду глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан и глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Урок, который мы вынесли из пандемии COVID-19, состоит в том, что мир должен сделать серьезный скачок в анализе данных, чтобы политики могли на их основе принимать решения в сфере общественного здравоохранения", - сказал Гебрейесус.

Финансирование организации составляет 30 млн евро, центр будет заниматься анализом данных для научных целей, разрабатывать модели, с помощью которых можно будет лучше просчитывать риски. Партнерскими организациями центра станет правительство ФРГ и исследовательские институты.