События

19:00 05.05.2021

НКРЭКУ наложила максимальный штраф в 850 тыс. грн на "Киевоблгаз" за нарушение лицусловий

1 мин читать
НКРЭКУ наложила максимальный штраф в 850 тыс. грн на "Киевоблгаз" за нарушение лицусловий

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), наложила максимальный штраф на АО "Киевоблгаз" в размере 850 тыс. грн за нарушение лицензионных условий по распределению газа.

Соответствующее решение по результатам плановой проверки принято на заседании энергорегулятора в среду.

"Необходимо, чтобы "Киевоблгаз" стал образцом среди газораспределительных предприятий. Для этого у него есть все возможности. Однако оно допустило очень много существенных нарушений. Чтобы в дальнейшем не было таких нарушений, предприятие должно сейчас понести ответственность. Поэтому регулятор сегодня накладывает на АО максимальный штраф в размере 850 тыс. грн", – подчеркнул председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк в ходе заседания.

Комиссия отметила, что, в частности, компания не придерживалось структуры тарифа, не выполняла утвержденные регулятором инвестиционные программы, не осуществляла своевременно и в полном объеме расчеты с Оператором газотранспортной системы, нарушала сроки предоставления регулятору отчетных данных, не выполнила обязательства по установлению счетчиков газа значительному количеству потребителей, не выполняли предыдущие решения регулятора.

Кроме того, согласно информации НКРЭКУ, "Киевоблгаз" имеет много замечаний относительно ненадлежащего уровня оказания потребителям услуг по распределению природного газа, в том числе и в части присоединений к газовым сетям, в частности, их своевременности.

Теги: #газ #регулятор #энергетика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:03 02.05.2021
Украина начала закачку газа в ПХГ

Украина начала закачку газа в ПХГ

12:51 01.05.2021
"Нафтогаз" вместе с СБУ разоблачили схему хищения сжиженного газа в Полтавской области

"Нафтогаз" вместе с СБУ разоблачили схему хищения сжиженного газа в Полтавской области

18:20 30.04.2021
"Нафтогаз" фиксирует пятикратный рост заявок после предложенного годового тарифа на газ для населения

"Нафтогаз" фиксирует пятикратный рост заявок после предложенного годового тарифа на газ для населения

01:06 30.04.2021
АМКУ оштрафовал участников рынка энергоугля почти на 776 млн грн за синхронное повышение цен в 2016-2019гг

АМКУ оштрафовал участников рынка энергоугля почти на 776 млн грн за синхронное повышение цен в 2016-2019гг

20:00 29.04.2021
Германия сократила добычу газа на 16% в 2020 году

Германия сократила добычу газа на 16% в 2020 году

16:02 29.04.2021
Регулятор на рынке азартных игр согласовал первые лицензии на игорный стол и игорный стол с рулеткой

Регулятор на рынке азартных игр согласовал первые лицензии на игорный стол и игорный стол с рулеткой

20:47 28.04.2021
Законопроект о системах накопления энергии зарегистрирован в Раде

Законопроект о системах накопления энергии зарегистрирован в Раде

19:02 28.04.2021
НКРЭКУ упростила условия присоединения к сетям – изменения в Кодекс систем распределения

НКРЭКУ упростила условия присоединения к сетям – изменения в Кодекс систем распределения

13:30 28.04.2021
Misen заявила о намерении взыскать с Украины сотни миллионов долларов из-за увеличения ренты на газ

Misen заявила о намерении взыскать с Украины сотни миллионов долларов из-за увеличения ренты на газ

11:08 28.04.2021
ЕС не станет углеродно-нейтральным без атомной энергетики – министр экономики Франции

ЕС не станет углеродно-нейтральным без атомной энергетики – министр экономики Франции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Израиль запретил въезд гражданам Украины в связи с распространением COVID-19

Российские наемники 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе – штаб ООС

Двух братьев в Киеве уличили в торговле конфиденциальными данными более 30 млн граждан

В Харьковской и Хмельницкой областях с 6 мая вводится "желтый" уровень эпидопасности, в Черниговской - "оранжевый"

Ко Дню независимости нужно привить от COVID-19 большинство нуждающихся в этом украинцев - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

К сведению: о совместной пресс-конференции глав МИД Украины, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга

Число новорожденных в США в 2020 году упало до минимума за 40 лет

Станция метро "Майдан Независимости" в Киеве закрыта по техническим причинам

Центр предотвращения пандемий ВОЗ появится в Берлине осенью

В Одесской области на трасе Е95 дотла сгорел автобус, пострадавших нет

Главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга будут в Украине 6-7 мая, посетят Донбасс

Руководитель УДП отстранен на время расследования передачи управления флотом венгерской компании, топ-менеджмент уволился в знак протеста

Израиль запретил въезд гражданам Украины в связи с распространением COVID-19

Российские наемники 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе – штаб ООС

Визит Блинкена позволит Украине ускорить евроатлантическую интеграцию – советник главы ОП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА