В Одесской области на трасе Е95 дотла сгорел автобус, пострадавших нет

Пассажирский автобус сгорел дотла на трассе Е95 Одесса - Киев во вторник, сообщает dtp.kiev.ua.

"Транспорт полностью уничтожен, предварительно все пассажиры успели покинуть автобус", - говорится в сообщении, опубликованном на Facebook-странице издания.

Пожар произошел неподалеку от развязки с трассой Р71 возле с.Петроверовка и Ревова Березовского района Одесской области.

В сообщении приводятся фотографии пожара и сообщается, что пожарные не могут подобраться к месту возгорания из-за образовавшейся "мертвой пробки".

В настоящее время проезд по трассе в районе инцидента свободный в обоих направлениях

В свою очередь, оператор регулярных автобусных перевозок Ecolines, которой принадлежал автобус, уточнил, что произошло возгорание рейсового автобуса Neoplan, который выполнял рейс сообщением Одесса – Минск.

"На момент инцидента в автобусе находились 60 пассажиров, все они были вовремя эвакуированы. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Перевозчик сообщил, что после того, как в 13.58 водители автобуса заметили задымление, была осуществлена срочная остановка, все пассажиры были выведены из салона. С помощью огнетушителя ликвидировать возгорание водителям самостоятельно не удалось.

"Автобус прошел предрейсовый осмотр, пока причины возгорания неизвестны. Пассажиров доставили к месту назначения дополнительным автобусом", - говорится в сообщении.