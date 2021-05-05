Главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга будут в Украине 6-7 мая, посетят Донбасс

Министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок (Stephanus Abraham Blok) вместе с вице-премьером - министром иностранных дел Бельгии Софи Вильмес (Sophie Wilmès) и министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном (Jean Asselborn) посетят Украину 6 и 7 мая.

"Цель визита заключается в поддержке тремя странами суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, страны обсудят продолжение реформ в Украине", - сообщается на странице посольства Нидерландов в Украине в Facebook в среду.

В посольстве отметили, что на четверг, 6 мая, запланирован визит министров на линию соприкосновения на востоке Украины и встреча с гражданским обществом.

В пятницу, 7 мая, как ожидается, состоятся встречи глав МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга с членами украинского правительства, в частности с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, Кулеба обсудит с коллегами их Бельгии, Нидерландов и Люксембурга консолидацию международной поддержки Украины для сдерживания России от дальнейшей агрессии, укрепление региональной безопасности, поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины, продвижение внутренних трансформаций в нашем государстве.

Министры уделят особое внимание развитию торговли и инвестиций между Украиной и странами Бенилюкса.

Кроме того, министры проведут совместную пресс-конференцию.