Российские наемники 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе – штаб ООС

Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе в среду с начала суток по состоянию на 17.00, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. О действиях вооруженных формирований РФ извещены представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

В ходе обстрелов противник использовал крупнокалиберные пулеметы, артиллерийские установки калибра 152 и 122мм, минометы калибра 120 и 82мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, стрелковое оружие.

Пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в среду разминировали более 18 гектаров территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.