Визит Блинкена позволит Украине ускорить евроатлантическую интеграцию – советник главы ОП

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев позволит Украине ускорить процессы интеграции в евроатлантическое содружество.

"Нынешний визит продуман таким образом, чтобы с американской стороны на разных уровнях подтвердить безусловную неизменность поддержки Украины Америкой, а с украинской стороны – ускорить процессы интеграции Украины в евроатлантическое содружество", - сказал Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он добавил, что визит Блинкена в Украину "абсолютно точно указывает на стратегическое партнёрство между Украиной и США, на важность хороших прямых коммуникаций между руководствами двух стран". "Соединенные Штаты с самых первых лет независимости Украины были и остаются одним из важнейших партнёров нашего государства. А стратегические отношения между нашими странами – это не просто красивая формулировка, они наполнены реальным содержанием", - сказал Подоляк.

Кроме того, по его словам, странам важно обсудить "наметившуюся при непосредственном и крайне активном участии американских партнёров деэскалацию и некую разрядку по периметру украинских границ".

Также, заметил советник главы Офиса президента, личные встречи госсекретаря США в Киеве перед будущим саммитом президентов США и РФ помогут Блинкену "лучше понимать ситуацию и потребности Украины". "Это поможет уточнить и синхронизировать общие позиции по Донбассу и Крыму. Личные контакты всегда добавляют к рациональному знанию, которое уже есть у американской стороны, необходимую эмоциональную окраску и детализацию ключевых акцентов", - сказал он.

По словам Подоляка, в ходе визита Блинкена в Киев украинская и американская стороны планируют обсуждение сотрудничества в сфере безопасности и обороны, прямые коммуникации на политическом уровне, синхронизированное взаимодействие в международных организациях, экономическое сотрудничество и поддержку реформ в Украине.