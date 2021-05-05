Слушания о юрисдикции в деле по инциденту в Керченском проливе пройдут в октябре

Устные слушания о юрисдикции в деле по инциденту в Керченском проливе, произошедшему в ноябре 2018 года, назначены на 11-16 октября 2021 года.

"11 февраля 2021 года Украина обратилась в трибунал с просьбой рассмотреть вопросы юрисдикции на основе представлений, которые стороны уже сделали, с целью предотвращения дальнейших задержек в этом разбирательстве. 22 февраля 2021 года Россия возразила против запроса Украины и подчеркнула необходимость устных слушаний. 16 марта 2021 года арбитражный трибунал сообщил сторонам, что слушания по вопросу о юрисдикции назначены на 11-16 октября 2021 года", - говорится в проспекте эмиссии еврооблигаций Украины, имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в Черном море в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ).

В апреле 2019 года Украина начала международное арбитражное производство против РФ по незаконному захвату с ее стороны трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей. Международный трибунал по морскому праву принял решение о применении временных мер: суд приказал России немедленно освободить корабли и членов их экипажей.

Моряки вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц. 17 ноября 2019 года украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября были переданы украинской стороне.

22 мая 2020 года Украина подала на рассмотрение арбитражного трибунала свой Меморандум по этому делу, содержащий изложение фактов, обоснование юридической позиции доказательств и свидетельств.