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17:15 05.05.2021

Вакцинированные граждане Сербии смогут рассчитывать на компенсацию в 25 евро - президент

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Вакцинированные граждане Сербии смогут рассчитывать на компенсацию в 25 евро - президент

Граждане Сербии от 16 лет и старше, прошедшие вакцинацию от COVID-19 или планирующие сделать это до 31 мая, смогут получить дополнительную финансовую помощь в размере 3 тыс. сербских динаров (примерно 25 евро), заявил в среду президент страны Александр Вучич.

По его словам, он обсудил эту проблему с премьером Аной Брнабич, хотя до сих пор и неизвестно, согласится ли с этим решением правительство страны.

"Мы не можем вводить негативные дискриминационные меры для тех, кто не хочет вакцинироваться, пусть я и считаю безответственным и эгоистичным не пройти вакцинацию. Мы подумали о том, как вознаградить людей, проявивших ответственность, и решили выделить дополнительные финансовые средства на помощь людям, которые вакцинировались", - сказал Вучич в эфире Пинк-ТВ.

По мнению президента, до конца мая удастся достичь 3 млн вакцинаций как минимум одной дозой, что приведет к уровню, необходимому для достижения в стране так называемого коллективного иммунитета.

Теги: #вакцинация #сербия #компенсация
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