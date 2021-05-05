SpaceX собирается 9 мая запустить на орбиту новую группу из 60 интернет-спутников Starlink

Американская компания SpaceX готовится в воскресенье, 9 мая, вывести на орбиту вторую за неделю очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с мини-спутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink предполагается осуществить 9 мая в 02:42 по времени Восточного побережья США с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Это будет уже 27-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1563 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 мая.

При этом в середине мая планируется еще один, уже третий за месяц запуск группы интернет-спутников Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В ближайшей перспективе компания SpaceX планирует довести численность своей орбитальной группировки, по меньшей мере, до 4,4 тыс. спутников Starlink в целях создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет практически в любом уголке планеты. В дальнейшем она возрастет до 12 тыс. космических аппаратов данного типа (в будущем - до 30 тыс.). Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.