Замглавы МИД: Визит госсекретаря США - сигнал мощной поддержки Украины в противодействии агрессии РФ

Визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину является сигналом чрезвычайно мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов в противодействии российской гибридной агрессии, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Мы рассматриваем указанный визит как сигнал чрезвычайно мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов в противодействии российской гибридной агрессии", - сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24" в среду.

Он напомнил, что визит госсекретаря США в Украину является первым полноценным двусторонним визитом в европейскую столицу.

"Мы рассчитываем на усиление нашей поддержки как в политической, так и в оборонной сферах со стороны нашего главного союзника по безопасности. Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку Соединенными Штатами курса реформ, а также модернизацию всех сфер жизнедеятельности, прежде всего, безусловно, тех, которые связанны с национальной безопасностью и обороной", - отметил Енин.

Заместитель министра указал, что этим не ограничивается круг вопросов, которые планируются к обсуждению.

"Будем говорить об активизации взаимодействия в сфере торговли и инвестиций. Будем говорить об увеличении потенциала взаимного сотрудничества в рамках международных организаций. Будем говорить о механизмах технической помощи, в которых на сегодняшний день настолько нуждается украинская экономика, включительно с энергетическим сектором", - рассказал Енин.

Как сообщалось, государственный секретарь США Энтони Блинкен 5 мая прибудет в Киев с двухдневным визитом. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России, сообщили в Государственном департаменте США. Блинкен также встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием.