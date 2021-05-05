Возле Киевского зоопарка открыли второй паркинг на 300 мест

Парковка на 300 машиномест открыта на ул.Зоологической в Киеве рядом с зоопарком, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА) в среду.

"Парковочная площадка на улице Зоологической уже открыта и работает. Здесь смогут парковаться 300 авто", - сказал замглавы КГГА Вячеслав Непоп.

По его словам, рядом расположен "Зоопаркинг" - современный трехэтажный парковочный комплекс на 435 мест. "Наш "Зоопаркинг", который находится рядом, в условиях суровых карантинных ограничений всегда был заполнен. Поэтому дополнительная парковка очень нужна для цивилизованной парковки и освобождения для проезда улицы Зоологической. А значит - для комфорта водителей и пешеходов", - подчеркнул замглавы КГГА.

Непоп добавил, что на "Зоопаркинге" и новой парковке могут оставлять авто не только посетители зоопарка, но и все желающие водители.

По данным КГГА, Кличко открыл современный паркинг у столичного зоопарка в сентябре 2020 года.