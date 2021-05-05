"Укрзализныця" продлила маршрут регионального экспресса Львов-Черновцы до Луцка

"Укрзализныця" с 6 мая продлила следование регионального экспресса Львов - Черновцы до Луцка, сообщается на сайте компании в среду.

"С 6 мая поезд № 701/702 Львов - Черновцы будет курсировать в Луцк. Это поможет разгрузить автодороги и уменьшить заторы, образовавшиеся из-за обвала автомобильного моста в с. Гаек на автодороге Львов - Луцк", - поясняют в компании.

Во Львов указанный поезд будет прибывать, согласно действующему расписанию, затем в 09:51 будет отправляться в Луцк и прибывать на конечную станцию в 14:25. Обратно поезд будет отправляться из Луцка в 14:45 и прибывать в Черновцы в 23:14.

"Корректировка маршрута поезда в Луцк является актуальной, учитывая проблемы с автоперевозками на этом направлении и увеличение мобильности населения во время длинных выходных", - подчеркивают в "Укрзализныце".

Как сообщалось, на автодороге Львов - Луцк 3 мая обвалился мост, пострадавших нет.