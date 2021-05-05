Чиновника концерна "Военторгсервис" взяли под стражу из-за взятки за передачу имущества

Под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона уведомлен о подозрении и.о начальника филиала "Южный" концерна "Военторгсервис" по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Как сообщает Офис генпрокурора Украины в среду, используя служебное положение, чиновник требовал и получил неправомерную выгоду за подготовку и подписание документов для передачи расположенного в Одессе объекта недвижимости представителю группы частных предпринимателей, а также за дальнейшее содействие в перерегистрации права собственности на указанное имущество в несколько этапов.

Отмечается, что за $40 тыс. он от имени филиала "Южный" концерна "Военторгсервис" лично подготовил и подписал договор с предпринимателем.

"Сейчас Киевский райсуд Одессы избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн", - говорится в сообщении ОГПУ.

Подчеркивается, что разоблачение чиновника проводилось прокурорами совместно со следователями Следственного управления Главного управления Нацполиции в Одесской области и оперативными сотрудниками департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.