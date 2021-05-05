Строительство линии Правобережного скоростного трамвая в центр Киева может продолжиться в середине 2022 - замминистра финансов

Продолжение строительства линии Правобережного скоростного трамвая в центр Киева может начаться в середине 2022 года, сообщил заместитель министра финансов Александр Кава.

"Строительство, по оптимистическому сценарию, может начаться в середине 2022 года. Такой объект можно построить за полтора года", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Киев активно готовит технико-экономическое обоснование и проектную документацию для продолжения линии Правобережного скоростного трамвая в центр столицы, сказал он.

"Уже подготовлен новый пакет документов для Всемирного банка с целью получения кредита. В апреле получили согласие ВБ на финансирование проекта", – пояснил заместитель главы Минфина.