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15:29 05.05.2021

Строительство линии Правобережного скоростного трамвая в центр Киева может продолжиться в середине 2022 - замминистра финансов

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Строительство линии Правобережного скоростного трамвая в центр Киева может продолжиться в середине 2022 - замминистра финансов

Продолжение строительства линии Правобережного скоростного трамвая в центр Киева может начаться в середине 2022 года, сообщил заместитель министра финансов Александр Кава.

"Строительство, по оптимистическому сценарию, может начаться в середине 2022 года. Такой объект можно построить за полтора года", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Киев активно готовит технико-экономическое обоснование и проектную документацию для продолжения линии Правобережного скоростного трамвая в центр столицы, сказал он.

"Уже подготовлен новый пакет документов для Всемирного банка с целью получения кредита. В апреле получили согласие ВБ на финансирование проекта", – пояснил заместитель главы Минфина.

Теги: #киев #скоростной #трамвай
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