У границы с РФ обнаружили пакеты с контрабандными парашютами

Пакеты с четырьмя парашютами обнаружили украинские пограничники возле границы с РФ после того, как зафиксировали перемещение неустановленных лиц по обе стороны государственной границы, сообщает Министерство внутренних дел Украины в среду.

"Во время патрулирования государственной границы пограничники заметили четырех человек. Трое двигались неподалеку от государственной границы на территории РФ, а один человек - на территории Украины. На указанное направление сразу выдвинулась группа реагирования… Пограничники обнаружили четыре сумки. Они находились в камышах неподалеку от государственной границы. Осмотрев находку, правоохранители обнаружили в ней четыре парашюта, которые впоследствии передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы начали досудебное расследование по ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса, в рамках которого проводят следственные действия.