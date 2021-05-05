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14:12 05.05.2021

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в Киеве и Киевской области

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Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в Киеве и Киевской области

В ближайший час и до конца суток 5 мая, а также 6 мая в Киеве и Киевской области ожидаются опасные метеорологические явления, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в ближайший час и до конца дня 5 мая и 6 мая порывы ветра 15-18 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ГСЧС напоминают, что во избежание травм в такую погоду следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться в случае сильного порыва ветра.

Теги: #киев #предупреждение #ветер
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