Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в Киеве и Киевской области

В ближайший час и до конца суток 5 мая, а также 6 мая в Киеве и Киевской области ожидаются опасные метеорологические явления, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в ближайший час и до конца дня 5 мая и 6 мая порывы ветра 15-18 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ГСЧС напоминают, что во избежание травм в такую погоду следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться в случае сильного порыва ветра.