Ко Дню независимости нужно привить от COVID-19 большинство нуждающихся в этом украинцев - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости увеличения темпов вакцинации от коронавирусной инфекции Covid-19 в стране, чтобы ко Дню независимости, который отмечается 24 августа, было привито не менее половины нуждающихся в этом граждан, сообщает пресс-служба главы государства в среду.

"Ко Дню независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации. Ведь это - единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией", - сказал Зеленский на селекторном совещании по противодействию распространения Covid-19.

Он также указал на необходимость усиления коммуникации с регионами по ситуации с заболеваемостью Covid-19.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в настоящее время есть возможность за сутки прививать 80-100 тысяч украинцев.

Как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, система здравоохранения Украины "позволяет прививать по 400-500 тыс. человек в сутки при наличии вакцины".