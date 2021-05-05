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13:49 05.05.2021

Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области могут быть выведены из "красной" зоны - Шмыгаль

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Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области могут быть выведены из "красной" зоны - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в скором времени Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области могут выйти из "красной" зоны, сообщается на сайте главы государства.

"Сейчас шесть областей остаются в "красной" зоне. После заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из "красной" зоны могут быть выведены Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области, поскольку в них все показатели соответствуют установленным критериям", - цитирует Шмыгаля пресс-служба президента по итогам селекторного совещания по противодействию распространения COVID-19, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Премьер-министр также отметил, что "после выведения указанных областей "красный" уровень эпидемической опасности останется в трех областях - Сумской, Полтавской и Запорожской".

По словам Шмыгаля, "в целом эпидемическая ситуация стабилизируется шестую неделю подряд. Всего для больных COVID-19 выделено 77 тыс. коек. Обеспечены подачей кислорода - 68 264. Занято 33 292 койки".

Он добавил, что "на сегодня в Украине вакцинировано более 759 тыс. человек".

Теги: #выход #области #красная_зона
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