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13:40 05.05.2021

Глава МИД Индии не будет очно участвовать во встрече G7 из-за возможного заражения COVID-19

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Глава МИД Индии не будет очно участвовать во встрече G7 из-за возможного заражения COVID-19

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что не будет принимать участие в очной встрече "группы семи" в среду в Лондоне из-за возможного заражения коронавирусом.

"Вчера вечером я узнал, что, возможно, мог заразиться коронавирусом". - написал министр в Твиттере.

"В качестве меры предосторожности, а также из уважения к другим, я решил провести свои запланированные встречи в виртуальном формате. Это касается и сегодняшней встречи G7", - отметил находящийся в Великобритании глава МИД Индии.

Индия не является членом "группы семи", но вместе с представителями Южной Кореи, Австралии и ЮАР, индийский министр был приглашен на встречу в среду.

Первая очная встреча глав МИД G7 с начала пандемии состоялась во вторник.

В последние дни из Индии поступают сообщения о крайне быстром распространении коронавирусной инфекции.

Теги: #g7 #министр #участие #индия
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