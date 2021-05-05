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12:48 05.05.2021

Украина и Эстония готовы усилить сотрудничество в сфере кибербезопасности – встреча Данилова с послом

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Украина и Эстония готовы усилить сотрудничество в сфере кибербезопасности – встреча Данилова с послом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с послом Эстонии в Украине Каимо Кууском (Kaimo Kuusk), в ходе которой стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества безопасности и перспективы его дальнейшего расширения.

Как сообщает аппарат СНБО в среду, Данилов отметил актуальность расширения двустороннего сотрудничества со странами Балтии, в частности, с Эстонией в сфере кибербезопасности. "Украина находится на передовой борьбы с гибридной агрессией. И наша задача - усилить сотрудничество в сфере киберзащиты со структурами и странами-членами НАТО, поскольку РФ в последнее время значительно активизировала информационную войну", - сказал он.

В этом контексте Данилов выразил заинтересованность в максимальном усилении практического сотрудничества с киберцентром НАТО в Эстонии.

В свою очередь, посол Кууск отметил, что Эстония также заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности.

Теги: #снбо #кибербезопасность #эстония
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