События

12:23 05.05.2021

В Тернопольской области бывший военный смертельно ранил одного из шести нападавших на его дом

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В Тернопольской области бывший военный смертельно ранил одного из шести нападавших на его дом

В селе Глещава (Тернопольская обл.) 24-летний бывший военнослужащий, защищая себя и свою мать от шестерых сверстников, которые пытались попасть к ним в дом, смертельно ранил одного из нападавших, сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области в среду.

Отмечается, что инцидент произошел около полуночи 2 мая. По словам начальника местного отделения полиции Андрея Купчака, компания из шести человек приехала в соседнее село на дискотеку из Ивановки.

"В клубе подозреваемый сделал им замечание. Это не понравилось ребятам и они решили разобраться с местным жителем. Последний, чтобы избежать драки, бежал домой и закрылся. Однако компания из шести человек пришла ночью к нему во двор. Они вырвали дверные ручки и выбили дверь. На момент хулиганства в доме вместе с парнем была мама. Он испугался за нее", - сообщают правоохранители.

Они подчеркивают, что о непрошеных гостях парень сообщил на линию "102" и после этого сразу вышел к дебоширам с ножом.

Однако, "когда началась толкотня, юноша случайно ударил ножом одного из нападавших". Ранение оказалось смертельным. Потерпевший, отбежав на метров триста, умер от потери крови.

"Подозреваемый в содеянном сознался. На момент драки… он был трезв. Парню объявили подозрение согласно статье 118 УК. Суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Продолжается следствие", - резюмируют правоохранители.

Теги: #нападение #жертва #дом
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