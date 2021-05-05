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12:16 05.05.2021

Директор предприятия поставлял некачественные молочные продукты в образовательные учреждения Киева и области

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Директор предприятия поставлял некачественные молочные продукты в образовательные учреждения Киева и области

Сотрудники правоохранительных органов сообщили о подозрении руководителю подрядной организации в завладении бюджетными средствами при поставке молочной продукции в учебные заведения Киева и Киевской области (ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 366 УК Украины), сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что директор предприятия осуществлял поставку молочной продукции ненадлежащего качества Военно-медицинскому управлению Службы безопасности Украины, КП "Школьник", Исполнительному комитету Украинского городского совета, Управлению образования и науки Бориспольского городского совета", - говорится в сообщении.

Согласно проведенной экспертизе, действиями предпринимателя нанесен ущерб в размере более 400 тыс. грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Теги: #киев #ущерб #молочные_продукты
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