СНБО намерен рассмотреть ухудшение экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на жилкомуслуги

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать и направить в Аппарат СНБО структуру собственников всех энергетических и газовых компаний в Украине, пишет в среду LIGA.net со ссылкой на письмо секретаря СНБО к премьеру, которое есть в распоряжении издания.

В документе сообщается, о планах СНБО рассмотреть "вопросы ухудшения экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги".

На этом основании секретарь СНБО запросил у премьера информационно-аналитический материал о структуре собственников всех энергетических компаний, энергопоставляющих компаний и операторов систем распределения электроэнергии (бывших облэнерго), а такде газопоставляющих и газосбытовых компаний Украины.

Кроме того, Данилов попросил Шмыгаля подготовить для СНБО материалы о повышении в Украине коммунальных услуг и улучшении госрегулирования на рынках газа, электроэнергии и тепла.