В Украине ожидается прохладная погода, местами дожди

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять холодный атмосферный фронт с запада; теплая, на западе и севере страны прохладная воздушная масса.

Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг, 6 мая, в Украине, кроме юго-восточной части, временами небольшие, местами умеренные дожди (ночью на высокогорье Карпат с мокрым снегом).

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, на западе и севере страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11°; днем 16-21°, в западных и северных областях 12-17°; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В Киеве в четверг возможен небольшой дождь; температура ночью 8-10°, днем 14-16°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 мая самая высокая температура днем(+29,7°) была в 1954 году, самая низкая ночью (-2,0°) в 1915 году.

В пятницу, 7 мая, в Украине без осадков, днем в западных, северных и центральных областях небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°, в южных и восточных областях ночью 6-11°, днем 18-23°.

В Киеве в пятницу ночью без осадков; днем небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 16-18°.

5 мая температура воды в Черном и Азовском морях была 12-17°; в Днепре возле Києва 12°.