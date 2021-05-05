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11:18 05.05.2021

Дорожники на Харьковской окружной начали армировать асфальтобетон – "Укравтодор"

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Дорожники на Харьковской окружной начали армировать асфальтобетон – "Укравтодор"

Дорожники на Харьковской окружной дороге начали армировать асфальтобетон; по состоянию на конец апреля здесь проложили 16 км первого слоя дорожного покрытия и отфрезеровали 33,2 км старого покрытия, сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своей странице в Facebook в среду.

"На прошлой неделе дорожники начали устраивать армирующие геосинтетические материалы (АСМ) и георешетки из композитной арматуры на участке дороги М-03, которая является частью Харьковской кольцевой", - говорится в сообщении агентства.

Как пояснили в "Укравтодоре", укладка арматуры (геосинтетических материалов) между слоями асфальтобетона минимизирует дефекты дорожного покрытия, повышает несущую способность и предотвращает возникновение трещин.

Армирующий синтетический материал - синтетический материал, который используют для армирования слоев нежесткой дорожной одежды в виде георешеток, геотекстиля или геокомпозита.

Композитная арматура (композитные георешетки) состоит из волокон и полимерных, как правило, термореактивных, эпоксидных смол. Внешне она схожа с аналогичной стальной арматурой. Это нарезанные прямолинейные прутья или длинные канаты с характерными поперечными ребрами, которые служат для увеличения надежности ее сцепления с бетоном.

Объездная дорога вокруг г. Харьков состоит из отрезков пяти дорог общей протяженностью 82 км. В рамках программы "Большое строительство" на 58 километрах по маршруту Песочин - Пятихатки - Рогань - Безлюдовка планируется полностью обновить покрытие, установить новые автомобильные знаки, сделать новую разметку и обочину.

Стоимость проекта - 1,8 млрд грн, срок выполнения - два года.

Теги: #транспорт #укравтодор #харьковская_окружная
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