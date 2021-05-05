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11:01 05.05.2021

В Грузии за сутки резко увеличилось число заражений COVID-19

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В Грузии за сутки резко увеличилось число заражений COVID-19

Резкий скачок числа заражений коронавирусной инфекцией зарегистрирован за минувшие сутки в Грузии.

По данным Минздрава, выявлено 2 тыс. 171 случая заражения COVID-19. Накануне сообщалось о 788 случаях заражения. За сутки скончались 24 человека. Большинство выявленных случаев заражений в Тбилиси - 1 тыс. 359.

В Минздраве заявляют о начале третьей волны коронавирусной инфекции в Грузии, подчеркивая при этом, что система здравоохранения пока справляется с приемом и лечением тяжелобольных пациентов.

С февраля прошлого года в Грузии выявлены 315 тыс. 913 случаев заражения COVID-19, скончались за этот период 4 тыс. 207 человек.

Теги: #грузия #covid_19
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