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10:53 05.05.2021

СБУ разоблачила чиновника оборонного концерна на хищении оптических прицелов

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СБУ разоблачила чиновника оборонного концерна на хищении оптических прицелов

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила на коррупции бывшего заместителя гендиректора одного из государственных концернов оборонной сферы, сообщил пресс-центр СБУ в среду.

Отмечается, что экс-чиновник подозревается в присвоении комплектующих к стрелковому оружию. Задокументировано убытки государства на сумму свыше 500 тыс. грн.

"По предварительным данным следствия, чиновник наладил механизм присвоения оптических прицелов для сбыта их третьим лицам. Для реализации сделки комплектующие, которые поставлялись из состава вооружения ВСУ, участники схемы оформляли якобы для проведения ремонтных работ. Однако фактически ремонтные работы элементов оружия не проводились, а комплектующие присваивались организатором схемы", - говорится в сообщении.

Экс-чиновнику сообщено о подозрении по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Материалы производства направлены в суд.

Мероприятия по разоблачению сделки проводились под процессуальным руководством Ровенской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.

Теги: #оборона #сбу #чиновник
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