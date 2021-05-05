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10:48 05.05.2021

Власти Турции ужесточают ограничительные меры из-за COVID-19

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Власти Турции ужесточают ограничительные меры из-за COVID-19

Власти Турции вводят с 7 мая ряд дополнительных мер для недопущения распространения COVID-19, сообщили в МВД страны.

Согласно распоряжению министерства, в магазинах (включая сетевые и супермаркеты) будет запрещено продавать любые товары, не входящие в список продуктов первой необходимости.

Так, к ранее объявленным ограничениям по продаже алкоголя добавляется запрет на продажу в магазинах (включая сетевые и супермаркеты) электроники, игрушек, канцтоваров, одежды и аксессуаров, текстиля, автомобильных аксессуаров, садовых принадлежностей, инструментов, изделий из стекла.

В то же время, с 7 мая в магазинах помимо социально значимых продуктов и чистящих средств можно будет приобрести корм для животных и косметику (за исключением парфума и принадлежностей для нанесения макияжа).

Министр туризма Турции Нури Эрмой 27 апреля сообщил, что жесткие ограничения на передвижения людей, которые власти Турции ввели с 29 апреля по 17 мая, не коснутся иностранных туристов.

"Они могут свободно путешествовать со своими паспортами, посещать музеи и археологические памятники. Быть туристом в Турции сейчас выгодно", - цитирует министра агентство "Анадолу".

Эрсой добавил, что в летнем сезоне программа Safe Tourism Certification продолжит действовать, причем критерии для получения сертификатов безопасности станут более жесткими для объектов, работающих с туристами. Он добавил, что все работники отрасли сейчас проходят вакцинацию, и к концу мая она будет завершена.

В конце апреля власти Турции сообщили, что во время локдауна кафе и рестораны будут работать только навынос, сетевые супермаркеты не будут работать по воскресеньям. Закрываются офисы и предприятия, за исключением тех компаний, которым разрешит работать МВД. Также будут запрещены поездки между регионами, для экстренных случаев нужно будет получать специальное разрешение.

Теги: #covid_19 #турция #ограничения
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