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10:34 05.05.2021

Неконтролируемая китайская ракета может в выходные упасть на Землю - Пентагон

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Неконтролируемая китайская ракета может в выходные упасть на Землю - Пентагон

Китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, вышедшая из-под контроля после запуска, может в ближайшие выходные войти в атмосферу и упасть на Землю в неизвестном районе, сообщил представитель Пентагона Майк Ховард.

По данным Космического командования, она войдет в атмосферу "в районе 8 мая", отметил он.

"Точное место входа ракеты в атмосферу Земли может быть определено только за несколько часов до него", - сказал Ховард. При этом он указал, что Пентагон внимательно отслеживает траекторию полета ракеты, обломки которой могут упасть на Землю.

По словам американских экспертов, точно определить, куда могут направляться обломки, в данный момент практически невозможно из-за скорости, с которой летит ракета. Даже небольшие изменения обстоятельств резко меняют ее траекторию.

"Мы ожидаем, что она снова войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая, - заявил телеканалу CNN астрофизик из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл. - За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз. Эта штука движется со скоростью примерно 18 тыс. миль в час (около 29 тыс. км в час). И если вы на час ошибетесь при угадывании, вы не будете знать, где именно она упадет на расстоянии 18 тыс. миль".

Он подтвердил, что на данный момент определить, куда полетят обломки, невозможно. Точный район падения можно будет узнать по крайней мере за несколько часов до входа в атмосферу.

29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5В") массой 22 тонны. У Пентагона вызывает опасение, что крупные части ракеты-носителя, схождение с орбиты которой не контролируется, могут упасть на Землю и нанести ущерб.

Теги: #ракета #риски #китай #пентагон
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