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09:49 05.05.2021

Вакцинация от коронавируса на Киевщине не прекращалась на праздники – обладминистрация

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Вакцинация от коронавируса на Киевщине не прекращалась на праздники – обладминистрация

Вакцинация населения от коронавируса во время майских и пасхальных праздников в Киевской области не прекращалась, ежедневно в регионе свои дозы прививки получали около полусотни человек, заявил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

"Для нас важно не терять ни одного дня. Именно поэтому на выходных мы не останавливали процесс вакцинации. Это было результативно, ведь каждый у нас находятся желающие из определенных целевых групп получить первую дозу вакцины против коронавируса. Поэтому пока работаем в усиленном режиме", - цитирует Володина пресс-служба Киевской ОГА в среду.

Чиновник также напомнил, что вакцинация в Киевской области проводится тремя различными препаратами: немецкой вакциной Сomirnaty/Pfizer-BioNTech, которую используют для иммунизации жителей и работников домов престарелых и специализированных психоневрологических учреждений; китайским препаратом CoronaVac/Sinovac - для медиков, маломобильных групп населения, опекунов и работников сферы образования, которые будут привлечены к проведению ВНО; южнокорейской вакциной AstraZeneca-SKBio - для вакцинации людей в возрасте 65+, а также для ревакцинации тех, кто уже получил первую дозу индийской вакцины AstraZeneca/Covishield.

За все время прививочной компании на Киевщине свою дозу вакцины получили 42 282 человека.

Теги: #киевская_область #вакцинация
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