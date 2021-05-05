События

10:21 05.05.2021

В Верхнеторецком местный житель погиб от взрыва во время уборки на кладбище

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В Верхнеторецком местный житель погиб от взрыва во время уборки на кладбище

Житель пгт Верхнеторецкое Донецкой области погиб во время уборки на кладбище, подорвавшись на неустановленном взрывном предмете, сообщается на сайте областной полиции.

"Предварительно установлено, что мужчина с женой убирали могилы на кладбище в пгт Верхнеторецкое, что вблизи линии столкновения. Во время работ произошел взрыв, в результате которого человек получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

По информации полиции, погибшему было 69 лет.

Посетители кладбища эвакуированы, район оцеплен полицейскими, туда также направлены взрывотехники для обследования территории.

Сотрудники Национальной полиции начали уголовное производство по факту гибели 69-летнего жителя пгт Верхнеторецкое. Информация о взрыве внесена в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #донецкая_область #взрыв #кладбище
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