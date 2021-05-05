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08:21 05.05.2021

В Украине за сутки зафиксировано 2576 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7728 человек – Степанов

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В Украине за сутки зафиксировано 2576 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7728 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 2 576 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших – 7 728 человек, умер 161 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"2 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 мая 2021 года. В частности, заболели 103 ребенка и 30 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 671 человек; летальных случаев – 161, выздоровело – 7 728 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в среду утром.

Днем ранее, 4 мая сообщалось о 2 472 новых случаях инфицирования COVID-19, 03 мая зафиксировано 2 758 новых случаев инфицирования COVID-19, 02 мая было зафиксировано 5 094 новых случая инфицирования COVID-19, 01 мая сообщалось о 8 549 новых инфицированых коронавирусом, 30 апреля зафиксировано 10 072 новых случая инфицирования COVID-19, 29 апреля было зафиксировано 11 627 новых случаев инфицирования COVID-19, 28 апреля сообщалось о 9 590 новых больных коронавирусной болезнью, 27 апреля зафиксировано 7 915 новых случаев инфицирования COVID-19, 26 апреля было 5 062 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 2 090 986 человек, 45 077 пациентов скончались, 1 697 358 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.

За сутки 04 мая 2021 года в Украине привито 3 425 человек, 759 434 человека привито с начала прививочной кампании.

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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