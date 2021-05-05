С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 5 мая, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, недалеко от населенного пункта Майорское враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 04 мая, российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 4 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Вблизи Водяного враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Дважды противник открывал огонь у Красногоровки из минометов 120-го калибра и со станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Луганское - еще и из гранатометов различных систем", - подчеркнули в штабе ООС.

Обо всех фактах нарушениях украинская сторона СЦКК оперативно информировала СММ ОБСЕ.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/