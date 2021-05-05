События

06:02 05.05.2021

На Буковине выявлено 62 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

1 мин читать
На Буковине выявлено 62 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 62 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 433 человека, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером во вторник инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 4 мая, выздоровели 433 человек, 63 962 человека - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 77 492 случая болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 681 человек.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/

Теги: #коронавирус #украина #черновицкая
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:02 05.05.2021
В Харькове неизвестный с ножом ограбил ломбард – полиция

В Харькове неизвестный с ножом ограбил ломбард – полиция

20:45 04.05.2021
С 5 мая поезда по всей стране курсируют без ограничений – "Укрзализныця"

С 5 мая поезда по всей стране курсируют без ограничений – "Укрзализныця"

20:14 04.05.2021
Подписание Декларации о европейской перспективе Украины приближает полноценную интеграцию в Европейский союз - Зеленский

Подписание Декларации о европейской перспективе Украины приближает полноценную интеграцию в Европейский союз - Зеленский

19:15 04.05.2021
Нежелание части украинцев вакцинироваться от Covid-19 должно стать предметом широкого обсуждения – секретарь СНБО

Нежелание части украинцев вакцинироваться от Covid-19 должно стать предметом широкого обсуждения – секретарь СНБО

19:11 04.05.2021
В Украине разработаны три прототипа вакцин от Covid-19 – секретарь СНБО

В Украине разработаны три прототипа вакцин от Covid-19 – секретарь СНБО

18:35 04.05.2021
Число ежедневно регистрируемых случаев COVID-19 сокращается в Молдове

Число ежедневно регистрируемых случаев COVID-19 сокращается в Молдове

17:28 04.05.2021
Степанов: "Спутника" в Украине не будет, кампания по дискредитации других вакцин от Covid-19 инспирирована РФ

Степанов: "Спутника" в Украине не будет, кампания по дискредитации других вакцин от Covid-19 инспирирована РФ

16:18 04.05.2021
В Азербайджане более чем в два раза выросло число заразившихся COVID-19, скончались 17 человек

В Азербайджане более чем в два раза выросло число заразившихся COVID-19, скончались 17 человек

13:57 04.05.2021
Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Житомирской области – Немчинов

Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Житомирской области – Немчинов

13:37 04.05.2021
В Житомирской области отмечается спад заболеваемости коронавирусом, выполнены условия для выхода из "красной" зоны – Ляшко

В Житомирской области отмечается спад заболеваемости коронавирусом, выполнены условия для выхода из "красной" зоны – Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине разработаны три прототипа вакцин от Covid-19 – секретарь СНБО

Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Житомирской области – Немчинов

В Ивано-Франковской области мужчина открыл стрельбу на АЗС, два человека ранены

В Украине за сутки зафиксировано 2 472 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 815 человек

Польша поддерживает украинский народ и стремление Украины в НАТО – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп запустил сайт для общения с американцами

Госсекретарь США и глава МИД Франции в Лондоне обсудили отношения с РФ и Украиной – госдеп

Нетаньяху не удалось сформировать коалиционное правительство

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 1563 аппаратов

Байден заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным во время визита в Европу в июне

США намерены вакцинировать от COVID-19 70% взрослого населения страны к 4 июля – Байден

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с группой интернет-спутников Starlink

Лидеры стран ЕС в конце мая рассмотрят варианты мер в отношении РФ - МИД Франции

Власти ФРГ решили смягчить антикоронавирусные ограничения

Российские наемники трижды нарушили режим тишины с полуночи, потерь нет – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА