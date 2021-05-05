На Буковине выявлено 62 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 62 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 433 человека, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером во вторник инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 4 мая, выздоровели 433 человек, 63 962 человека - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 77 492 случая болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 681 человек.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/