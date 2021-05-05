События

02:02 05.05.2021

В Харькове неизвестный с ножом ограбил ломбард – полиция

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В Харькове неизвестный с ножом ограбил ломбард – полиция

В Харькове во вторник вечером неизвестный ограбил ломбард на проспекте Гагарина.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило около 19:00.

"Мужчина, угрожая ножом работнице, завладел деньгами в сумме 7 тыс.грн", - говорится в сообщении.

В полиции сообщают, что рост нападавшего около 165 см, мужчина был одет в черную куртку и черную кепку.

В настоящее время полиция принимает меры, чтобы установить личность грабителя и задержать его.

Теги: #ограбление #украина #харьков
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