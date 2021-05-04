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23:51 04.05.2021

Байден заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным во время визита в Европу в июне

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Байден заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным во время визита в Европу в июне

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным во время поездки в Европу в июне.

"Я на это надеюсь и этого ожидаю. Мы работаем над этим", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста о перспективах такой встречи в ходе поездки лидера США в Европу.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден посетит саммит G7 в Корнуолле (Великобритания), запланированный на 11 - 13 июня, саммит НАТО в Брюсселе 14 июня и саммит США-ЕС также в столице Бельгии.

В конце апреля советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Байден считает важным напрямую контактировать с Путиным с целью попытаться сделать отношения между двумя странами более предсказуемыми.

Салливан подчеркивал, что США и РФ в настоящее время "активно обсуждают" организацию подобной встречи "этим летом в третьей стране, в Европе".

Теги: #байден #встреча #путин #сща
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