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22:11 04.05.2021

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с группой интернет-спутников Starlink

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Ракета SpaceX стартовала на орбиту с группой интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 во вторник стартовала на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) в 15:01 по времени Восточного побережья США.

Это уже 26-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1503 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 29 апреля.

Компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Примерно через 1 час 4 минуты после запуска ракета должна вывести все спутники на орбиту.

Через 8 минут 39 секунд после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже в девятый раз, должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике в примерно в 600 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда должны выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #сша #старт #спутники #spacex
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