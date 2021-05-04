С 5 мая поезда по всей стране курсируют без ограничений – "Укрзализныця"

АО "Укрзализныця" (УЗ) возобновляет продажу железнодорожных билетов в Житомирскую область в связи с ее выходом из "красной" зоны противоэпидемических мер, с 5 мая пассажирские поезда по всей стране курсируют без ограничений, сообщает пресс-служба компании.

"5 мая, в среду, с 00; 01 Житомирская область - последний регион с действующими железнодорожными ограничениями - выходит из "красной" зоны эпидемической опасности. Теперь в регионе будут применены ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "желтого" уровня", - говорится в сообщении, на официальном сайте "Укрзализныци" во вторник.

Это решение было принято 4 мая, во вторник, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Теперь все поезда в стране курсируют по графику, сейчас нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении", - подытожили в сообщении.

Источник: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/542392/