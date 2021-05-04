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19:15 04.05.2021

Нежелание части украинцев вакцинироваться от Covid-19 должно стать предметом широкого обсуждения – секретарь СНБО

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Нежелание части украинцев вакцинироваться от Covid-19 должно стать предметом широкого обсуждения – секретарь СНБО

Нежелание значительной части украинского общества прививаться от коронавирусной инфекции Covid-19 следует сделать предметом широкого обсуждения, убежден саекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"По данным различных социологических исследований, от 45 до 55% украинцев не планируют проходить вакцинацию. У нас ситуация, когда одна часть общества сознательно готова подвергнуть риску заражения другую часть, и эта проблема также должна стать предметом широкого обсуждения", - написал Данилов в своей колонке на сайте издания "Украинская правда" во вторник.

По его словам, главным уроком из истории пандемии является "урок ответственности за свою деятельность и бездействие". "Защитная маска, социальная дистанция, своевременное тестирование - территория нашей ответственности… Как никогда остро осознается наша взаимосвязанность и взаимозависимость, важность социальных связей, которые нас объединяют, - то, что делает нас людьми и гражданами", - подчеркнул секретарь СНБО.

 

Теги: #снбо #данилов #коронавирус
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