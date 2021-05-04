События

19:11 04.05.2021

В Украине разработаны три прототипа вакцин от Covid-19 – секретарь СНБО

2 мин читать
В Украине разработаны три прототипа вакцин от Covid-19 – секретарь СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил о разработке украинскими учеными трех прототипов вакцин от коронавирусной инфекции Covid-19

"Украина имеет необходимый научный потенциал для разработки собственной вакцины от COVID-19 и три группы отечественных ученых уже разработали прототипы вакцин. Для завершения доклинических испытаний необходимо лаборатория соответствующего класса защиты BSL-3", - написал Данилов в своей колонке на сайте издания "Украинская правда" во вторник.

Он также рассказал, что государства выиграли время, чтобы дать возможность ВОЗ, ООН, Всемирном банке и другим международным организациям "консолидировать международные активы, аккумулировать ресурсы, восстановить связи и начать наступление".

"Результатом объединенных усилий человечества стали прорывные научные результаты, в частности, не только в преодолении эпидемии и разработке вакцин, но и во многих других сопутствующих областях. Например, был сделан важный шаг на пути борьбы с онкологическими заболеваниями. Таким образом, важность развития и сохранения национальных государств при одновременном углублении транснациональных международных связей - еще один урок пандемии", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО также рассказал, что получил информацию о появлении в Китае опасного неизвестного вируса еще перед новым 2020 годом, и уже тогда была зафиксирована попытка закупить и вывезти из Украины через подставные фирмы максимально возможное количество средств защиты - масок, перчаток и противоэпидемических комплектов.

"Уже тогда стало понятно, что впереди будет бой, он будет тяжелым, иногда без правил. Мы его приняли, и мы его не проиграли", - резюмировал Данилов.

 

Теги: #снбо #вакцина #данилов #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:15 04.05.2021
Нежелание части украинцев вакцинироваться от Covid-19 должно стать предметом широкого обсуждения – секретарь СНБО

Нежелание части украинцев вакцинироваться от Covid-19 должно стать предметом широкого обсуждения – секретарь СНБО

18:35 04.05.2021
Число ежедневно регистрируемых случаев COVID-19 сокращается в Молдове

Число ежедневно регистрируемых случаев COVID-19 сокращается в Молдове

17:28 04.05.2021
Степанов: "Спутника" в Украине не будет, кампания по дискредитации других вакцин от Covid-19 инспирирована РФ

Степанов: "Спутника" в Украине не будет, кампания по дискредитации других вакцин от Covid-19 инспирирована РФ

16:18 04.05.2021
В Азербайджане более чем в два раза выросло число заразившихся COVID-19, скончались 17 человек

В Азербайджане более чем в два раза выросло число заразившихся COVID-19, скончались 17 человек

13:57 04.05.2021
Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Житомирской области – Немчинов

Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Житомирской области – Немчинов

13:37 04.05.2021
В Житомирской области отмечается спад заболеваемости коронавирусом, выполнены условия для выхода из "красной" зоны – Ляшко

В Житомирской области отмечается спад заболеваемости коронавирусом, выполнены условия для выхода из "красной" зоны – Ляшко

11:35 04.05.2021
В Дании с 6 мая разрешат открыть театры, кино и начальную школу

В Дании с 6 мая разрешат открыть театры, кино и начальную школу

10:44 04.05.2021
В Киеве выявлен 151 новый случай Covid-19 – Кличко

В Киеве выявлен 151 новый случай Covid-19 – Кличко

09:37 04.05.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 153 млн - университет Джонса Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 153 млн - университет Джонса Хопкинса

08:18 04.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 2 472 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 815 человек

В Украине за сутки зафиксировано 2 472 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 815 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Житомирской области – Немчинов

В Ивано-Франковской области мужчина открыл стрельбу на АЗС, два человека ранены

В Украине за сутки зафиксировано 2 472 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 815 человек

Польша поддерживает украинский народ и стремление Украины в НАТО – Зеленский

Президенты Украины, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии подписали декларацию о сотрудничестве и демократических устремлениях государств

ПОСЛЕДНЕЕ

Лидеры стран ЕС в конце мая рассмотрят варианты мер в отношении РФ - МИД Франции

Власти ФРГ решили смягчить антикоронавирусные ограничения

Российские наемники трижды нарушили режим тишины с полуночи, потерь нет – штаб ООС

База "Айн-Асад" с военными США подверглась обстрелу в Ираке, пострадавших нет

Несколько оппозиционеров приговорены к тюремным срокам в белорусском Гомеле

Первая встреча глав МИД G7 с начала пандемии была посвящена Китаю - СМИ

Лукашенко пригрозил работающему в Беларуси европейскому бизнесу проблемами в связи с санкциями

В Украине в ближайшие сутки без осадков, с холодной ночью и тёплым днём

Харьковская полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве

В центре Львове горел отель, никто не пострадал

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА