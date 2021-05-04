В Украине разработаны три прототипа вакцин от Covid-19 – секретарь СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил о разработке украинскими учеными трех прототипов вакцин от коронавирусной инфекции Covid-19

"Украина имеет необходимый научный потенциал для разработки собственной вакцины от COVID-19 и три группы отечественных ученых уже разработали прототипы вакцин. Для завершения доклинических испытаний необходимо лаборатория соответствующего класса защиты BSL-3", - написал Данилов в своей колонке на сайте издания "Украинская правда" во вторник.

Он также рассказал, что государства выиграли время, чтобы дать возможность ВОЗ, ООН, Всемирном банке и другим международным организациям "консолидировать международные активы, аккумулировать ресурсы, восстановить связи и начать наступление".

"Результатом объединенных усилий человечества стали прорывные научные результаты, в частности, не только в преодолении эпидемии и разработке вакцин, но и во многих других сопутствующих областях. Например, был сделан важный шаг на пути борьбы с онкологическими заболеваниями. Таким образом, важность развития и сохранения национальных государств при одновременном углублении транснациональных международных связей - еще один урок пандемии", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО также рассказал, что получил информацию о появлении в Китае опасного неизвестного вируса еще перед новым 2020 годом, и уже тогда была зафиксирована попытка закупить и вывезти из Украины через подставные фирмы максимально возможное количество средств защиты - масок, перчаток и противоэпидемических комплектов.

"Уже тогда стало понятно, что впереди будет бой, он будет тяжелым, иногда без правил. Мы его приняли, и мы его не проиграли", - резюмировал Данилов.