Число ежедневно регистрируемых случаев COVID-19 сокращается в Молдове

В Молдове за сутки выявлено 126 новых случаев коронавируса, что является наименьшим суточным приростом заболевших в 2021 году после зарегистрированных накануне 43 случаев, свидетельствуют обнародованные во вторник данные пресс-службы министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в стране составляет 251 504", - говорится в сообщении.

Также сообщается о смерти еще 19 заболевших COVID-19 в Молдове. Таким образом, число жертв пандемии в республике возросло до 5 869 человек.

Число положительных анализов на коронавирус в Молдове сократилось до 5%. В марте процент положительных тестов превышал 50% от общего количества проводимых тестов. Из-за снижения уровня заражения коронавирусом в Молдове освободились места в больницах, а в некоторых медицинских учреждениях закрыли специально открытые covid-отделения. В Молдове коронавирусом продолжают болеть 4 082 человека, что в пять раз меньше, чем в начале апреля.

В связи с сокращением числа случаев коронавируса правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдове отменила ряд ограничений. Со 2 мая разрешается проведение культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе, а также возобновляется театрально-концертная деятельность с присутствием 30% зрителей. Рынки и торговые центры работают до 18:00, а работа ресторанов и баров продлена до 22:00.