Власти ФРГ решили смягчить антикоронавирусные ограничения

Германия планирует ослабить ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, сообщила министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт.

По ее словам, это "важный шаг на пути к возвращению к нормальной жизни".

Соответствующее решение правительство приняло во вторник. Как ожидается, будут сняты некоторые ограничения контактов. Предполагается, что после соответствующих консультаций в парламенте послабления могут вступить в силу уже в ближайшие выходные.

Ограничения в ФРГ действуют с конца ноября 2020 года и включают закрытие всех магазинов, кроме продуктовых, спортивных клубов и салонов красоты, бассейнов, музеев и театров, ресторанов и баров. Школы частично переведены на домашнее обучение, посетить любой другой магазин можно только при наличии негативного теста на коронавирус. Такой тест можно сделать в одной из многочисленных точек тестирования по городу, каждому гражданину положено два бесплатных теста в неделю.